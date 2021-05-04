تعرف على سعر الدولار مع أول يوم عمل للبنوك بعد الإجازة

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 4-8-2020، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، حيث استأنف العمل اليوم، واستقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار "قرشين" فى البنك" البنك التجارى الدولى cib" ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع مقابل سعره قبل إجازة البنوك كانت بـ 15.61 جنيه للشراء، و16.71 جنيه للبيع.

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