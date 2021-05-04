شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للبناء توقع اتفاقية مع يوز ماش العالمية للدخول بمجال الصناعات العسكرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء و التسويق، عن توقيع مذكرة تفاهم اليوم لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الصناعات العسكرية المختلفة برأسمال 100 ألف ريال وبمشاركة شركة يوز ماش العالمية المحدودة وهي شركة بريطانية مقرها الرئيسي في ويلز وتعمل في مجال الصناعات العسكرية.

وقال رئيس مجلس الإدارة فهد ثنيان بصفته ممثلا للشركة الوطنية للبناء والتسويق و أحد كبار مساهمي الشركة، بوجود علاقة شراكة مع شركة يوزماش العالمية المحدودة حيث يملك ثنيان الثنيان ما نسبته 35% من أسهم شركة يوزماش البريطانية.

وكان مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق قد وافق على عملية تأسيس الشركة وتوقيع مذكره تفاهم غير ملزمة بين الأطراف بهذا الشأن يوم الأحد الموافق 03 مايو 2021.

وأكد ثنيان الثنيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة الوطنية للبناء والتسويق في الاستثمار في القطاع العسكري لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية وارتباطه المباشر برؤية 2030.

يشار إلى أن الشركة الوطنية للبناء والتسويق، أعلنت في وقت سابق عن قرار مجلس إدارتها بالإجماع، بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية بدلاً من السوق الموازية.

كذلك كانت قد أعلنت الشركة عن توقيع عقد مع شركة تطوير للمباني، لاستثمار مرفق تعليمي غير مكتمل لمدة 35 سنة ومملوك لوزارة التعليم.