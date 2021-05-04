شكرا لقرائتكم خبر عن "الحفر العربية" تتستعد لطرح أسهمها في السوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد شركة الحفر العربية وهي شركة سعودية لخدمات حقول النفط مملوكة جزئياً لشركة "شلمبرغير"، لطرح عام أولي يمكن أن يمنحها تقييمًا بحوالي ملياري دولار.

وطلبت الشركة، من البنوك تقديم عروضها للحصول على دور في إدارة الطرح المرتقب. وشركة الحفر العربية قد تكمل عملية طرح أسهمها في بورصة الرياض قبل نهاية العام، بحسب موقع العربية نقلا عن "بلومبرج".

وذكرت الوكالة أنه لم يتم الانتهاء من أي قرارات ويمكن للمساهمين اتخاذ قرار ضد الاكتتاب العام.

وتأسست شركة الحفر العربية في عام 1964 وتعد أرامكو السعودية، من بين عملائها الرئيسيين. فيما تمتلك شركة طاقة 51% منها والحصة المتبقية لشركة "شلمبرغير".

ومن آخر الأنباء عن الطروحات المرتقبة هو ما كشف عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي قال في تصريحات تلفزوينة إنه يجري التفاوض حالياً مع إحدى الشركات الأجنبية، لبيعها 1 % من أسهم شركة أرامكو السعودية.

يشار إلى أنه في مارس الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، إن الحكومة السعودية ما زالت ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها في "أرامكو"، وذلك عندما تتحسن أحوال السوق وعند رؤية انفتاح أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة.

ومؤخرا، كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول" السعودية، خالد الحصان، الانتهاء من 4 ملفات لطروحات جديدة في السوق مشيراً إلى تلقي أكثر من 30 طلباً للإدراج في السوق السعودية.

ووصف العام الحالي، بأنه سيشكل سنة استثنائية على مستوى تطور سوق المال، والطروحات الأولية، وتخطي حاجز 2500 شركة أجنبية تستثمر في السوق السعودية، برغم من ظروف جائحة كورونا.

وفي الوقت الحالي، تعد أكوا باور للمرافق لإدراج حجمه مليار دولار كما أن هناك صفقات كبرى متوقعة من إس.تي.سي سلوشنز التابعة للاتصالات السعودية ووحدة الكيماويات المتخصصة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعتزم جمع مئات الملايين من الدولارات بنهاية العام أو بداية العام المقبل.

ويمكن أن تصبح شركة توصيل الطعام (جاهز) أول شركة ناشئة تطرح أسهمها في البورصة بعد أن أعلنت خططا للإدراج العام في 2021.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية أكبر شركة في المنطقة تطرح أسهمها للتداول في العام الماضي وجمعت 698.6 مليون دولار من الطرح بينما جمعت بن داود القابضة السعودية لسلاسل المتاجر 585.1 مليون دولار.

وبحسب بيانات من المجموعة المالية هيرميس، فإن أربع عمليات طرح أولي من أصل سبع شهدتها دول خليجية عربية في العام الماضي جرت في بورصة تداول السعودية وهي أكبر سوق أسهم في المنطقة بمتوسط حجم تداولات يومية يزيد عن ثمانية مليارات ريال في العام المنصرم.