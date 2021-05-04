شكرا لقرائتكم خبر عن الموانئ السعودية تحقق قفزة غير مسبوقة في أعداد الحاويات خلال الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت الموانئ السعودية قفزة استثنائية غير مسبوقة خلال الربع الأول لعام 2021م، عبر تسجيلها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 16.18% بواقع 2.5 مليون حاوية قياسية، الذي يُعد أعلى معدل لمناولة الحاويات خلال مدة ثلاثة أشهر بتاريخ الموانئ البحرية في المملكة.

وسجلت الموانئ السعودية ارتفاعاً استثنائياً في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة بلغت 41.36% بواقع 1,3 مليون حاوية قياسية، والقادمة عبر 2,973 سفينة، بنسبة زيادة بلغت 5% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي، بحسب موقع قناة "العربية".

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الربع الأول ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع بنسبة زيادة (0.82) بواقع 68 مليون طن.

كما حققت ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة بلغت 213% بواقع 797 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ عدد الركاب 151 ألف راكباً، وبلغ أعداد السيارات الواردة أكثر من 218 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 6 ملايين طن.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في إبريل الماضي وذلك في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.

وبحسب بيان سابق للهيئة على موقعها الإلكتروني، فإن ذلك تم مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP) المملوكة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة بي اس أي (PSA) العالمية، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل BOT بعقد يمتد 30 عاماً.

وفي سبتمبر الماضي، أقرت هيئة الموانئ السعودية تعديل أجور خدمات الموانئ لترتفع رسوم تكلفة الركاب المغادرين أو القادمين المحصلة إلى 50 ريالا عن كل راكب بدلا من 10 ريالات، بزيادة نسبتها 400% بدء من العام المقبل.

وقامت الهيئة برفع رسوم سفن الحاويات التي تفرغ برافعات الحاويات المتخصصة من 1500 ريال إلى 6300 ريال عن كل رافعة في الساعة أو جزء من الساعة بزيادة الرسوم بنسبة 320%.