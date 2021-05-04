شكرا لقرائتكم خبر عن مع توسيع عمليات التخصيص.. السعودية تخطط لبيع صوامع الحبوب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد المملكة العربية السعودية، أحد أكبر مشتري القمح والشعير في العالم، لبيع بعض صوامع الحبوب في أقرب وقت هذا العام وذلك ضمن خطة الحكومة لتوسيع برنامج الخصخصة.

وستسعى المؤسسة العامة للحبوب للحصول على عروض من الشركات الأجنبية والمحلية. وقالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات وقد تحتفظ المؤسسة بالأصول، بحسب موقع قناة "العربية" نقلاً عن وكالة "بلومبرج".

وتمتلك المؤسسة العامة للحبوب مساحة تخزين 3.3 مليون طن. تتنافس السعودية، مع الصين كأكبر مستورد للشعير، حيث تشتري حوالي 6.9 مليون طن سنوياً. وتستخدم الحبوب في الغالب لتغذية الأغنام والإبل والماعز. كما تقوم بشحن حوالي 3 ملايين طن من القمح سنوياً.

ومؤخرا، أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب السعودية عن اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربعة (شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص وذلك بقيمة إجمالية 2.997 مليار ريال.