شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في عشر أسابيع أمام الدولار الامريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب الكشف من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عن الموازنة الحكومية لشهر آذار/مارس بالإضافة إلى التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% إلى مستويات 1.2035 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2064 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2034، بينما حقق الأعلى له عند 1.2065.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 74.5$ مليار مقابل 71.1$ مليار في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد توضح ارتفاعاً 1.3% مقابل تراجع 0.8% في شباط/فبراير.

وصولاً إلى مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حلقة نقاش في حدث عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي في مينيسوتا، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون آفاق الاقتصاد الأمريكي "أصبحت أكثر إشراقاً بشكل جلي"، مع إشارته لكون تفاوت الانتظار الطويل يثقل على القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي.