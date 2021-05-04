شكرا لقرائتكم خبر عن بنك استراليا الاحتياطي يثبت أسعار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في الرابع من أيار/مايو الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 0.10% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

ونود الإشارة، لكون المركزي الاسترالي تطرق إلى أن كعدل البطالة قد يكون عند نحو خمسة بالمائة بحلول نهاية العام الجاري 2021، وأنه في تموز/يوليو سينظر في تغير هدف الثلاثة سنوات إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مع الإفادة بأنه ليس هناك تفكير في تغير هدف عائد السندات ذات أجل ثلاثة أعوام والبالغ 10 نقطة أساس.

كما أفاد صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي أنه من المتوقع أن يتسارع التضخم والزيادات في الأجور، إلا أن ذلك سيكون بشكل متواضع، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يكون عند 1.5% في 2021 و2% بحلول منتصف عام 2023 في حالة الشروط الأساسية.

وفي نفس السياق، تطرق البنك المركزي الاسترالي إلى مراقبة الاقتراض السكني وأنه على استعداد للقيام بالمزيد من عمليات شراء السندات لتلبية هدف مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف، كما أعلن بنك استراليا الاحتياطي أنه سينظر في اجتماع تموز/يوليو المقبل في شراء السندات المستقبلية.