شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يعود للمسار الصاعد– تحليل – 4-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الغاز تداولاته الأخيرة بتجاوزه لمستوى 2.855 ليستعد بذلك مساره الصاعد بتمركزه ضمن القناة الصاعدة من جديد, نتوقع بتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, بدء تسجيل السعر لأهداف إيجابية قد تبدأ من مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 3.180 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 3.383 ليضغط بذلك على القمة الأخيرة المحققة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.840 و 3.180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد