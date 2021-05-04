شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتصدى لسلبية ستوكاستيك- تحليل - 4-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية مفاجئة نتيجة لتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليؤجل ذلك الهجوم الصاعد بارتداده نحو 131.50.

بشكل عام, فإن تمركز السعر ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة وبتشكيل مستوى 131.30 للدعم الإضافي, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد وليمكنه ذلك من استئناف تحقيقه للأهداف الإيجابية والتي قد تبدأ من 132.60 و 133.05 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.30 و 132.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد