شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال سلبي-تحليل - 4-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتذبذب قرب المقاومة الإضافية المتمركزة قرب 151.80 محاولا التقاط العزم السلبي الإضافي والمطلوب لتفعيل المسار التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا, نذكر بتمركز الهدف السلبي الأول قرب 150.20 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 148.70.

نكرر التنويه إلى أن نجاح اختراق السعر للمقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك سيلغي النظرة التصحيحية الهابطة ولنتوقع تشكيله بذلك لهجوم صاعد قوي وليستهدف العديد من المستويات الإيجابية بانجذابه نحو 153.00 و 153.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.00 و 150.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز