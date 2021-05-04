شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بانتظار تأكيد الاختراق– تحليل - 4-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر البلاتين حاليا قرب الحاجز المستقر عند 1230.00 محاولا التفاعل مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك لتأكيد الاختراق والبدء باستهداف مستويات إيجابية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نتوقع انجذاب التداولات قريبا نحو 1270.00 ليشكل ذلك الهدف الإيجابي الأول للمسار الصاعد وباستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية سيتمكن من الوصول نحو 1350.00 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1190.00 و 1270.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد