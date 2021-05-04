شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الثبات الايجابي– تحليل- 4-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديمه لإغلاقات إيجابية فوق مستوى 4.4200 ليؤكد بذلك تمسكه بسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا ,نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة والبدء بتسجيل أهداف إيجابية جديدة باندفاعه نحو 4.6400 وصولا لمستوى 4.8500 خلال الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4000 و 4.6400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد