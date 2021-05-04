ارتفاع أسعار الذهب في مصر في ختام تعاملات شم النسيم

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بختام تعاملات اليوم الاثنين 3 مايو 2021، والذي يتزامن مع الاحتفال بأعياد شم النسيم.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 780 جنيهًا، وعيار 18 نحو 669 جنيهًا، وعيار 24 نحو 891 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6240 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، خلال تعاملات الأسبوع الرابع من أبريل، والثالث من رمضان، مالت إلي الانخفاض مع ختام تعاملات الأسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الثالث من رمضان بقيمة بلغت جنيهان بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، في حين انخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 16 جنيها.

أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات شم النسيم

وارتفعت الأسعار العالمية للذهب بنسبة ضئيلة بلغت 0.04%، وقد تحركت أسعاره بشكل عرضي خلال تعاملات الأسبوع.