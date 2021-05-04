شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثاني جلسات الأسبوع والشهر الجاري في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع وثاني جلسات أيار/مايو على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ويتغيب نبض التداول عن كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية اليوم الثلاثاء بسبب عطلات يوم الخضرة في اليابان ويوم العمال في الصين.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 5.57 مليار دولار استرالي مقابل 7.60 مليار دولار استرالي في شباط/فبراير الماضي، أسوء من توقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 8.25 مليار دولار استرالي. بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.25% ليربح 71.43 نقطة ويصل إلى المستوى 28,428.97، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.24% ليخسر 7.60 نقطة ويصل إلى المستوى 3,119.60.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.73% ليربح 93.84 نقطة ويصل إلى المستوى 12,862.68، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.56% ليربح هو الأخر 39.50 نقطة ويصل إلى المستوى 7,068.30.