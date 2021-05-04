شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في سبعة أسابيع أمام نظيره الأمريكي والأنظار على المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 18 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ومع التطلع لقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.32% إلى مستويات 0.7738 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7763 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7735، بينما حقق الأعلى له عند 0.7764.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 5.57 مليار دولار استرالي مقابل 7.60 مليار دولار استرالي في شباط/فبراير الماضي، أسوء من توقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 8.25 مليار دولار استرالي. بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 74.5$ مليار مقابل 71.1$ مليار في شباط/فبراير، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد توضح ارتفاعاً 1.3% مقابل تراجع 0.8% في شباط/فبراير.

وصولاً إلى مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حلقة نقاش في حدث عبر الإنترنت يستضيفه النادي الاقتصادي في مينيسوتا، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون آفاق الاقتصاد الأمريكي "أصبحت أكثر إشراقاً بشكل جلي"، مع إشارته إلى أن الفوارق طويلة الأمد تؤثر على القدرة الإنتاجية للاقتصاد.