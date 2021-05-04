شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يكون شمعة سلبية -تحليل صباحي- 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5.21 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 5.30 ريال، كما كون السهم نموذج "Shooting Star" والذي يعد من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم 4.80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.23 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.15 وبين مستوى المقاومة هو 5.32 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط