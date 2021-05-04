شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 2.90 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2.82 ريال كمستوى اول ثم 2.65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.93 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط