شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) تحت ضغوط جني الارباح -تحليل صباحي- 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2.519 ريال، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه استمرار ضغوط جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 2.45 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2.63 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.50 وبين مستوى المقاومة هو 2.57 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد