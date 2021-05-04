شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر (MASHAER) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 70.10 فلس، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 66 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 72 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 69.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 70.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط