شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاثنين عند مستوى 34.70 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 32 فلس كمستوى اول ثم 26 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 33.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 35.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط