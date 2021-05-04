شكرا لقرائتكم خبر عن اجيال (AREEC) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 215 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما نلاحظ استمرار الاداء السلبي للسهم من خلال مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 195 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 230 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 212 فلس وبين مستوى المقاومة هو 217 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط