شكرا لقرائتكم خبر عن المساكن (MASAKEN) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى37.40 فلس، في ظل تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 34 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 39 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 36.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 38.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط