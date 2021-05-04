شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 58 فلس، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 55 فلس كمستوى اول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 61 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 56.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 59.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط