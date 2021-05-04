شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يتجاوز هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري الثاني عند 222 فلس، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 225 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 222 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى مقاومته التالي عند 230 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 221 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 223.0 وبين مستوى المقاومة هو 227.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد