شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل انخفاض بلغ 588 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 596 فلس، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 578 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 605 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 590 فلس وبين مستوى المقاومة هو 600 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط