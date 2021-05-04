شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6679 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، مما يعد اشارة ايجابية قد تمنح المؤشر ارتفاعا لمستوى المقاومة 6750 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 6600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,670 بينما مستوى المقاومة هو 6,685 نقطة