شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 10942 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يشير الى امكانية ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 10800 نقطة كمستوى اول ثم 10600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,905 بينما مستوى المقاومة هو 10,963 نقطة