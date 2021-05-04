شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بعد اختبار مقاومة القناة اللحظية الهابطة، ليبدأ الضغط على حاجز 0.9100، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستويات 0.9065 ثم 0.8990 كأهداف رئيسية تالية.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9140 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9065 والمقاومة 0.9150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط