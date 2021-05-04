شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول التعافي – تحليل - 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 0.7765، وكما أشرنا في تقريرنا الأخير، يمثّل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 0.7650، حيث يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على حياديتنا قائمة حتى الآن.

نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 0.7835 ثم 0.7900، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط واختبار مناطق 0.7615 ثم 0.7555 كمحطات سلبية أولية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي