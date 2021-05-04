شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف المسار الصاعد – تحليل - 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليقترب من حاجز 68.00، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، بانتظار زيارة مستويات 69.00 ثم 70.00 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 66.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.40 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد