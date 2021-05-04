شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافى – تحليل - 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق مستوى 64.35 من جديد، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 65.60، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 67.95.

الثبات فوق 64.35 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مناطق 62.90 مجدداً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.30 والمقاومة 66.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد