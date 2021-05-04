شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تصل إلى الهدف – تحليل - 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 27.00 ويستقر قربه، حيث تمكّن من العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 27.80 الذي يمثّل محطتنا الإيجابية التالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 26.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.40 والمقاومة 27.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد