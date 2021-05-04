شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف الأول – تحليل - 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر الذهب قرب حاجز 1800.00 بعد الارتفاع القوي الذي شهده يوم أمس، ويظهر تداولات جانبية الآن بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يصل هدفه التالي إلى 1838.00.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1785.00 سيضغط على السعر للانخفاض واختبار مناطق 1765.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1780.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد