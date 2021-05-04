شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار جانبي – تحليل - 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار جانبي مؤخراً، ويحتاج لكسر مستوى 1.2270 لتأكيد استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستوى 1.2210 كمحطة تالية.

وحتى الآن، لا زلنا نرجّح سيطرة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات دون 1.2365، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.2100 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2200 والمقاومة 1.2320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط