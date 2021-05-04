شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين تحت الضغط السلبي – تحليل - 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار مقابل الين ضغطاً سلبياً واضحاً يوم أمس ليكسر مستوى 109.22 ويستقر عند دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم الإيجابي للسعر.

لذلك، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المقترح يوم أمس، والذي يعتمد على الثبات فوق 108.80، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 110.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.60 والمقاومة 109.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد