شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليصل إلى حاجز 1.3900، مما يدعم استمرار السيناريو الإيجابي المقترح في تقريرنا الأخير، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 1.3975 كهدف تالي، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.4050 كهدف تالي.

يجب الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.3820 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد