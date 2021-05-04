شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر المقاومة – تحليل - 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون مستوى 1.2064، ليبقى الضغط السلبي قائماً حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في الشراء، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.1975 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2064 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.2170.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1970 والمقاومة 1.2120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط