شكرا لقرائتكم خبر عن دور يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم دور (4010) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 34.10، ارتد منه انخفاضاً محولاً تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر طفيفة في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.45% بما يعادل -0.15 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 32.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 35.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 35.10.