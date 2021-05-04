شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يكافح لاختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المحوري 99.90، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.51% بما يعادل 0.50 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 99.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 105.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.40 ومستوى المقاومة 102.00.