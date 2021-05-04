شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم السعودي الألماني (4009) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 39.20، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراقه في المستقبل، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.77% بما يعادل -0.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 39.20، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 41.28.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.00 ومستوى المقاومة 40.00.