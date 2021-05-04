شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين يجني أرباحه – تحليل صباحي – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم البابطين (2320) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.35% بما يعادل -0.55 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابيا ًقد يساعده على الارتفاع من جديد، كما يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة الحالي 40.00، ليستهدف مستوى المقاومة 45.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.70 ومستوى المقاومة 43.00.