شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.72% بما يعادل -0.18 نقطة، محاولاً تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التخلص من هذا الضغط السلبي، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 24.16، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 26.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.50 ومستوى المقاومة 26.40.