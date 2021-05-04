شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم وفرة (2100) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي لاكتساب الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.83% بما يعادل -3.40 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 203.80 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 175.00 ومستوى المقاومة 198.40.