شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت -1.15% بما يعادل -1.40 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 115.00، ليستهدف مستوى المقاومة 130.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 117.60 ومستوى المقاومة 128.20.