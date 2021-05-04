شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الحكير (4240) في آخر جلساته، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 0.12 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.02، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.42 ومستوى المقاومة 23.40.