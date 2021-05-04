شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت -0.54% بما يعادل -56.138 نقطة، وذلك وسط محاولات المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً عودة استقراره أعلى مستوى 10,350.00، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,100 ومستوى المقاومة 10,540.17.