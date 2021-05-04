شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" تحدث خدمتها بإضافة ميزات جديدة على منصتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "تويتر" يوم الإثنين عن إطلاق ميزة جديدة تحت اس "سبيسيز" سوف تضيفها إلى منصتها لتمكن المستخدمين من الانضمام لغرف محادثات صوتية مع الآخرين.



وكشفت الشركة الأمريكية عن خطتها لطرح هذه الميزة الجديدة حول العالم لمستخدمي الجوالات العاملة بنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" في وقت لاحق هذا العام، وذلك بعد الإعلان عن تجربة هذه الخدمة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020.



يأتي ذلك بعد إعلان مواطنتها "فيسبوك" في أبريل/نيسان الماضي عن عزمها إطلاق خاصية المحادثات الصوتية الجماعية على منصتها.



تجدر الإشارة إلى أن شركة "تويتر" الأمريكية أعلنت الجمعة الماضية عن نتائج أعمالها والتي شملت تحقيق أرباح فصلية بنحو 68 مليون دولار خلال الربع السنوي الأول مقارنة بخسائر قدرها 8.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، حققت "تويتر" أرباحا فصلية قدرها 16 سنتا لكل سهم في الربع الأول مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى تسجيل أرباح قدرها 14 سنتا لكل سهم.



وارتفعت إيرادات شركة التغريدات الأمريكية إلى 1.04 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار من 807.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وارتفع عدد المستخدمين النشطين لموقع "تويتر" بحوالي 7 ملايين إلى 199 مليون مستخدم يوميا في الربع السنوي الأول، وهو ما جاء دون توقعات المحللين بارتفاعه إلى 200 مليون مستخدم.



وفي ختام الجلسة، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 1.2% إلى 54.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 55.5 دولار وأقل سعر عند 52.6 دولار.