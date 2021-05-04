شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يحافظ على مكاسبه ويغلق مرتفعاً أعلى 34 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط متابعة جائحة كورونا بالإضافة إلى صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



كانت "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"تسلا" و"فيسبوك" قد أعلنت جميعها عن نتائج أعمال أفضل من المتوقع عن الربع السنوي الأول من عام 2021.



وسجل مؤشر "داو جونز" الصناعي مكاسب شهرية في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 2.7%، وحقق "ناسداك" مكاسب شهرية بنسبة 5.4% في حين سجل "إس أند بي 500" مكاسب شهرية بنسبة 5.2%.



كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي عن قراره بتثبيت الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير.



وبحسب بيانات معهد التوريدات "آي إس إم"، انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 60.7 نقطة في أبريل/نيسان مقارنة بالقراءة 64.7 نقطة في مارس/آذار، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 65 نقطة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.4% أو ما يعادل 91 سنتا وأغلق الخام عند 64.49 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.2% أو ما يعادل 80 سنتا وأغلق الخام عند 67.56 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.8 دولار وأقل سعر عند 66.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 238 نقطة) إلى 34113 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34221 نقطة وأقل مستوى عند 33904 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 4192 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4209 نقاط وأقل مستوى عند 4188 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 13895 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14042 نقطة وأقل مستوى عند 13881 نقطة.