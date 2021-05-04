شكرا لقرائتكم خبر عن 149 مليار دولار التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دبي كوميرسيتي» عن إصدار النسخة الثانية من تقرير «حالة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: نسخة المنتجات الموجّهة مباشرة إلى المستهلكين».

وأكدت آمنة لوتاه مساعدة مدير عام سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» وعضو مجلس إدارة «دبي كوميرسيتي» أنه من المتوقع وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا إلى 148.5 مليار دولار أمريكي في العام 2022.

يأتي ذلك بما ينسجم مع مساعي المنطقة الحرة الرامية لترسيخ مكانتها باعتبارها بوابة لنمو قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة عبر إمارة دبي، إلى جانب تعزيز عملية نقل المعرفة من خلال الخبراء والمتخصصين في المنطقة الحرة، ويقدم التقرير صورة شاملة عن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأنشطتها ونموها إلى جانب دراسة تحليلية مفصلة عن توجهات القطاع في 29 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، إضافة إلى التطورات المتوقعة في القطاع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ليقدم للشركات ورواد الأعمال في المنطقة والعالم رؤية واضحة للاستفادة من سوق الأعمال المباشرة بين الشركات والمستهلكين بشكل أكبر.

تبني الحلول المتقدمة

وفي هذا الصدد، قالت آمنة لوتاه: «تشهد سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا نمواً متسارعاً يأتي مدفوعاً بثقة مجتمع الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية ومنظومته، وبالتغيير المتواصل في سلوكيات وتوجهات المستهلكين إلى جانب تبني السوق الحلول التكنولوجية المتقدمة التي لعب دوراً أساسياً في تسهيل تجربة تسوق المستهلكين بشكلٍ عام، وهو ما ينعكس في الارتفاع اللافت لسوق التجارة الإلكترونية في المنطقة بمعدل النمو السنوي المركب الذي يبلغ 18.4%، ويزيد عن معدل النمو العالمي المتوقع بنسبة 16.6% بين عامي 2019-2022، ما يمثل فرصة مهمة للمنطقة للوصول إلى مستويات النشاط العالمي لقطاع التجارة الإلكترونية».

نمو لافت

وحقق قطاع التجارة الإلكترونية نمواً لافتاً خلال أزمة «كوفيد-19»، حيث شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي زيادة سنوية بنسبة 214% في المبيعات الإلكترونية العابرة للحدود بحلول منتصف عام 2020. وتشير نتائج التقرير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تعادل 2.5% من سوق التجارة الإلكترونية العالمي لقطاع الأعمال المباشرة بين الشركات والمستهلكين.

وتمثل منطقة جنوب آسيا الحجم الأكبر للسوق الإقليمية الفرعية، إذ جاءت الهند في المرتبة الأولى من ناحية حجم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث بلغت قيمة مبيعات القطاع فيها 45.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2019، وتشير التوقعات للفترة بين عامي 2019-2022 إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد النمو الأسرع في السوق الإقليمية الفرعية لقطاع التجارة الإلكترونية، مع تصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات واللتين تسجلان معدل نمو سنوي مركب يبلغ 39% و38% على الترتيب.

وتتمتع الأسواق الإفريقية بإمكانات نمو قوية في القطاع، إذ تغطي 19% على الأقل من حصة المبيعات الإقليمية لسوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا خلال عام 2019. وتعد نيجيريا ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في المنطقة والتي سجلت مبيعات بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي مع دخول جنوب أفريقيا والمغرب ضمن قائمة أفضل 10 أسواق في المنطقة. وتحتل كينيا المرتبة الرابعة بين الاقتصادات الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.6%.

محفزات النمو

وتشكل الفئات الثرية والشابة من السكان، إلى جانب سوق التجارة الإلكترونية العابرة للحدود محفزات النمو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل محفزات النمو الأخرى انتشار خدمات الإنترنت، ومستويات الاعتماد على الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، والسياسات الحكومية وتسهيل مزاولة الأعمال، وتوفر المتطلبات والسلوكيات الاستهلاكية فرصة مهمة للمنطقة لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية.

قائمة أفضل 100 شركة متخصصة بالأعمال المباشرة

ساهمت التصنيفات المتقدمة للمنطقة في تعزيز حضورها كوجهة جذابة لعدد من كبار اللاعبين العالميين في قطاع التجارة الإلكترونية. ويقدم التقرير قائمة فريدة تضم أفضل 100 شركة متخصصة بالأعمال المباشرة بين الشركات والمستهلكين في التجارة الإلكترونية ضمن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والتي توفر منتجات موجّهة مباشرة إلى المستهلكين، ويرتكز التصنيف على عدد الزوار الفريدين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، كما أن أفضل 100 موقع إلكتروني يمثلون 1.94 مليار زائر فريد من هذه المنطقة، وتتخذ معظم هذه الشركات من منطقة الشرق الأوسط مقراً لها ويبلغ عددها 38 شركة، بينما بلغ عدد الشركات في إفريقيا 26 شركة، و15 شركة في منطقة جنوب آسيا.