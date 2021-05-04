شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع بفضل انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما خفف الضغوط على السلع، ومن بينها الحبوب والمعادن.



ولا يزال الجفاف يهدد مناطق شاسعة في البرازيل التي تعد ثاني أكبر منتج للذرة على مستوى العالم نظرا لأن تأخر زراعة الذرة في البلاد عرض المحصول للجفاف وأضراره.



وعلى الجانب الآخر، هناك تباطؤ أيضا زراعة الذرة في مناطق الغرب الأوسط بالولايات المتحدة نتيجة برودة الطقس.



وفي سياق منفصل، تصارع العديد من الدول على رأسها الهند تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا مما يسفر عن مئات الآلاف من الإصابات وآلاف الوفيات يوميا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.1% إلى 6.79 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.98 دولار وأقل سعر عند 6.74 دولار.